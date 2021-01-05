O ruha yaklaşıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalar yapan Koç, "BAY geçtiğimiz hafta bizim açımızdan önemliydi. Sakatlıkların iyileşmesi için zamana ihtiyacımız olacağını düşünürken korona virüs ile beraber yine fireler verdik. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Doğru istikametteyiz. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha istikrarlı bir futbol oynamalıyız. Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır" açıklamalarında bulundu.



"1-2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Ali Koç, bugün başlayacak ara transfer le ilgili de şunları söyledi: "1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişte transfer penceresinde maçlar olmazdı. Şimdi iki misli maç var. Dengeli gitmemiz gerekir.

FEDERASYONA MESAJ

Federasyona yazdıkları mektuba cevap gelmemesine de değinen Ali Koç, "Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, Herhalde dumanla anlaşacağız" dedi.