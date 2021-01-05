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O ruha yaklaşıyoruz

Başkanı , karşılaşmasının ardından kameraların karşısına geçti. Koç, "Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
O ruha yaklaşıyoruz

Başkanı , karşılaşmasının ardından kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalar yapan Koç, " geçtiğimiz hafta bizim açımızdan önemliydi. Sakatlıkların iyileşmesi için zamana ihtiyacımız olacağını düşünürken korona virüs ile beraber yine fireler verdik. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Doğru istikametteyiz. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha istikrarlı bir futbol oynamalıyız. Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır" açıklamalarında bulundu.

"1-2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Ali Koç, bugün başlayacak ara transfer le ilgili de şunları söyledi: "1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişte transfer penceresinde maçlar olmazdı. Şimdi iki misli maç var. Dengeli gitmemiz gerekir.

FEDERASYONA MESAJ
Federasyona yazdıkları mektuba cevap gelmemesine de değinen Ali Koç, "Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, Herhalde dumanla anlaşacağız" dedi.

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