Limit arttı, transfer için engel kalmadı

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:41Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe, harcama limitinde en yüksek artış gerçekleşen takım oldu. Sezon başında 177.573.089 TL limiti olan sarı- lacivertliler devre arası transfer döneminde yüzde 130 artışla 409.898.854 TL limit kullanabilecek. İstediği transferleri yapabilecek.