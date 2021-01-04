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Transferin gözdesi: ! 'de sıraya girdi

'de ara transfer dönemine az bir süre kala transferin gözde ismi haline gelen için 'de sıraya girdi. 3 milyon Euro bonservis isterken, 22 yaşındaki oyuncu için kimse ile anlaşılmadığı belirtildi. , ve de sırada bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:11
Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 gün kala tüm kulüpler 'nden 'in peşinde.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

Trabzonspor'un ardından G.Saray, F.Bahçe ve de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

G.Birliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon Euro'luk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti. Ancak henüz bir anlaşma çıkmadı.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

cephesinde de bekleyiş hakim. Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek. Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

Transferin gözdesi: Berat Özdemir! Fenerbahçe'de sıraya girdi

Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi. (Sabah)

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