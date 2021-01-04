Perotti’nin hedefi Alanya

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Diego Perotti çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:07Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Diego Perotti çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Düz koşu ve salon çalışmalarıyla fizik kondisyon eksiğini gideren Arjantinli oyuncunun Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Alanyaspor maçı, olmazsa en kötü Erzurum deplasmanında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.