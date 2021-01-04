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Perotti’nin hedefi

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Perotti’nin hedefi Alanya
Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Düz koşu ve salon çalışmalarıyla fizik kondisyon eksiğini gideren Arjantinli oyuncunun maçının ardından takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. maçı, olmazsa en kötü deplasmanında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
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