Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesi İstanbul'da oynanıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu...

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor.

Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek.





İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Sadiku, Brecka, Hadërgjonaj, Anıl Koç, Doğucan, Carius, Yusuf, Tirpan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan Valencia da ilk 11'e dönerken, Samatta maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de ayrıca Caner Erkin ve Filip Novak maç kadrosunda yer almadı.