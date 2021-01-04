Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

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Son dakika haberi | 'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynanıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu... İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:59
Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

'in 16. haftasının kapanış mücadelesi 'da oynanıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen , deplasmanda 'nın konuğu...

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı maçta sarı-lacivertliler, kazanarak 4. sıraya tırmanmak ve lider ile puan farkını 2'ye düşürmek istiyor.

Ev sahibi ise kazanması takdirde 8. sıraya yükselecek.



İLK 11'LER

Kasımpaşa: , , Sadiku, Brecka, Hadërgjonaj, , , Carius, Yusuf, Tirpan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, , , , , , , , , ,

OZAN VE GUSTAVO 11'DE!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, corona virüsü testleri negatife dönen ve ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığını atlatan Valencia da ilk 11'e dönerken, Samatta maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de ayrıca ve maç kadrosunda yer almadı.

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