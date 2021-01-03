Haberler Fenerbahçe Roberto Carlos: Fenerbahçe en iyi kararımdı

: en iyi kararımdı

'ye transfer olması tüm dünyada ses getiren eski yıldız futbolcu , Fenerbahçe günlerine dair açıklamalarda bulundu. Carlos tecrübesi için "En iyi kararımdı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Roberto Carlos: Fenerbahçe en iyi kararımdı

, Spor Arena Plus'a konuştu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 yıl forma giyen sol bek, "'yi reddedip 'ye gelmenin sebebi neydi?" sorusuna, "Chelsea'nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim 'ye gitmekti" yanıtını verdi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de en çok ile yan yana oynamaktan keyif aldığını da açıkladı.

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