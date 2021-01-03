Roberto Carlos, Spor Arena Plus'a konuştu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 yıl forma giyen sol bek, "Chelsea'yi reddedip Fenerbahçe'ye gelmenin sebebi neydi?" sorusuna, "Chelsea'nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye'ye gitmekti" yanıtını verdi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de en çok Emre Belözoğlu ile yan yana oynamaktan keyif aldığını da açıkladı.
Roberto Carlos: Fenerbahçe en iyi kararımdı
Fenerbahçe'ye transfer olması tüm dünyada ses getiren eski yıldız futbolcu Roberto Carlos, Fenerbahçe günlerine dair açıklamalarda bulundu. Carlos F.Bahçe tecrübesi için "En iyi kararımdı" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50