Roberto Carlos: Fenerbahçe en iyi kararımdı

Roberto Carlos, Spor Arena Plus'a konuştu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 yıl forma giyen sol bek, "Chelsea'yi reddedip Fenerbahçe'ye gelmenin sebebi neydi?" sorusuna, "Chelsea'nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye'ye gitmekti" yanıtını verdi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de en çok Emre Belözoğlu ile yan yana oynamaktan keyif aldığını da açıkladı.