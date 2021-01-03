Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 17 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetimin ara transfer döneminde genç yıldızı sürekli oynayacağı bir kulübe kiralık olarak yollayacağı ifade edildi.
Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!
Alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50