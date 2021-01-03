Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 17 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetimin ara transfer döneminde genç yıldızı sürekli oynayacağı bir kulübe kiralık olarak yollayacağı ifade edildi.