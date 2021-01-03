Haberler Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!

imzaya hazır!

Alt yapısından yetiştiği ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 17 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetimin ara transfer döneminde genç yıldızı sürekli oynayacağı bir kulübe kiralık olarak yollayacağı ifade edildi.

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