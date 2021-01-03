Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez Fortuna Sittard devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi Göztepe'nin de istediği öğrenildi.
Lemos ile Ademi’ye yeni talip
Sezon başında geldikleri Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'a yeni talip çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50