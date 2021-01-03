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Lemos ile Ademi’ye yeni talip

Sezon başında geldikleri 'de beklentilerin altında kalan ve 'a yeni talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Lemos ile Ademi’ye yeni talip

Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi 'nin de istediği öğrenildi.

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