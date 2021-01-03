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'de bireysel çalışmalara başladı

, 'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekipte corona virüsü testi negatif çıkan , bireysel antenmanlara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:35
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı

'in 16'ncı haftasında ile karşı karşıya gelecek , maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekipte corona virüsü testi negatif çıkan , bireysel antenmanlara başlarken sabah bireysel, akşam ise takımla çalıştı. takımla çalışmalarını sürdürürken salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ile 'nin tedavilerine devam edilirken idmanda yer almadı.

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