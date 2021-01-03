Fenerbahçe Visca'nın alternatifini buldu! Kanada yeni aday Ndao

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.





ALASSANE NDAO KİMDİR?

Alassane Ndao (20 Aralık 1996, Dakar), sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda Fatih Karagümrük'te oynamaktadır.

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.