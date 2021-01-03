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Visca'nın alternatifini buldu! Kanada yeni aday Ndao

'de ara transfer dönemi yaklaşırken girişimlerini hızlandıran kanat bölgesi için gündemine 'in tecrübeli oyuncusu 'yı almıştı. Sarı-lacivertliler bu transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı, Visca'nın alternatifini de belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe Visca'nın alternatifini buldu! Kanada yeni aday Ndao

Sağ kanat için önceliği olan , bu ismin alternatifini de belirledi. 'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, 'ün yıldızı 'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.


ALASSANE NDAO KİMDİR?
Alassane Ndao (20 Aralık 1996, Dakar), sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda Fatih Karagümrük'te oynamaktadır.

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

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