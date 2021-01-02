Ara transferde öncelikle bir stoper ve kanat oyuncusu almayı planlayan Fenerbahçe'de Bernard da radara girdi.

İngiliz basını, Everton'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılabileceğini duyururken, sambacının menajerinin sarı-lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi.

28 yaşındaki sol açık ile Roma'nın da ilgilendiği ifade edilirken, transfer için kaynak yaratmak isteyen Everton'un satış ya da kiralama seçeneklerine sıcak baktığı dile getirildi.

ANCELOTTİ ONAY VERDİ

Premier Lig'de bu sezon 5 maçta şans bulabilen Bernard, sadece ManU karşısında 90 dakika sahada kalabildi.

Tek golünü bu maçta atan oyuncu, EFL Cup'ta da 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol+1 asist üretti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk onbirde düşünmediği Bernard'ın gitmesine izin vereceği vurgulandı.

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Bernard için son kararın transfer limitlerine göre verilmesi bekleniyor.

Everton'da şans bulmakta zorlanan 28 yaşındaki Brezilyalı sol açığın menajerinin, yönetime 'isterseniz görüşebiliriz' mesajı yolladığı belirtildi.