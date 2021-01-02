Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kanatlara bomba transfer! Bernard mesaj gönderdi

'den kanatlara bomba ! mesaj gönderdi

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, Everton'da istediği forma şansını bulamayan gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli yönetime transfer için mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

Ara transferde öncelikle bir stoper ve kanat oyuncusu almayı planlayan 'de da radara girdi.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

İngiliz basını, Everton'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılabileceğini duyururken, sambacının menajerinin sarı-lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

28 yaşındaki sol açık ile Roma'nın da ilgilendiği ifade edilirken, için kaynak yaratmak isteyen Everton'un satış ya da kiralama seçeneklerine sıcak baktığı dile getirildi.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

ANCELOTTİ ONAY VERDİ
Premier Lig'de bu sezon 5 maçta şans bulabilen , sadece ManU karşısında 90 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

Tek golünü bu maçta atan oyuncu, EFL Cup'ta da 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol+1 asist üretti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk onbirde düşünmediği 'ın gitmesine izin vereceği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

Daha önce de 'nin gündemine gelen için son kararın limitlerine göre verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

Everton'da şans bulmakta zorlanan 28 yaşındaki Brezilyalı sol açığın menajerinin, yönetime 'isterseniz görüşebiliriz' mesajı yolladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer için haber gönderdi! Yeni 10 numara Bernard olacak

Shakhtar Donetsk (157 maç/ 28 gol/ 35 asist), Atletico Mineiro (73 maç/ 16 gol/ 19 asist) ve Everton (74 maç/ 7 gol/ 7 asist) formaları giyen 'ın Everton ile 2 yıl daha kontratı var. 1.64 boyundaki sambacı Shakhtar'dan 2018'de bedelsiz olarak İngiliz ekibine gelmişti.

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