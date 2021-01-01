Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi uzun süredir anılan Philip Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu.

Danimarkalı futbolcu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford ile anlaştığını resmen açıkladı.

Norveç medyasına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Şimdiye kadar her şey mükemmeldi. İngiltere'de tesisler ve her şey birinci sınıf" dedi.

"TEKLİF BENİM İÇİN UYGUN" Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı yıldız oyuncu, "Watford büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım" diyerek sözlerini tamamladı.