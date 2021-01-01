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Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! ...

ekiplerinden forması giyen, takımlarından ve 'un da transfer listesinde yer alan yeni adresini resmen açıkladı. Yıldız futbolcu, Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 08:48 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 09:22
Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

ve ile ismi uzun süredir anılan yeni takımını resmen duyurdu.

Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

Danimarkalı futbolcu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford ile anlaştığını resmen açıkladı.

Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

Norveç medyasına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Şimdiye kadar her şey mükemmeldi. İngiltere'de tesisler ve her şey birinci sınıf" dedi.

Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

"TEKLİF BENİM İÇİN UYGUN"

Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı yıldız oyuncu, "Watford büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu! Fenerbahçe...

31 MAÇTA 22 GOL 24 ASİST

Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren ; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

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