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'de savuma yok gol çok!

geri dörtlüsünde forma giyen 8 isim, bu sezon defansif yönleriyle eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Ancak bu oyuncular, 14 maçta 13 gole direkt katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de savuma yok gol çok!

Bu sezon 'de 3 büyükler arasında savunmacıları öne çıkan takım oldu. Sarı-lacivertlilerin savunmasında görev yapan , ve , Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok penaltıya (6) sebebiyet veren stoperler olurken, hücuma katkılarıyla da öne çıkmayı başardı. 3 büyüklerin geri dörtlüsünde forma giyen isimlerden en çok hücumda faydalanan sarı-lacivertlilerdi. Geride kalan 14 hafta sonunda Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünde oynayan 8 isim, 13 gole direkt katkı sağladı. 5 gol atan Kanarya'nın savunmacıları 8 de asist yaptı. 'ın dörtlü savunmada görev yapan 8 oyuncusu gol atamadı, yalnızca 1 asist katkısı yaptı. 'ta ise bu bölgede forma giyen 8 futbolcu, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlılarda , bu sezon 3 maçta orta sahada görev yaparken, attığı gol ve yaptığı asisti sağ bek ve stoper olarak oynadığı karşılaşmalarda gerçekleştirdi.

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