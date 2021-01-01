Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kasımpaşa'ya Tolga Ciğerci'den yoksun çalıştı

'ya 'den yoksun çalıştı

, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 20:58
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya Tolga Ciğerci'den yoksun çalıştı

, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Filip Novak, Mame Thiam ve Mauricio Lemos'un takımla çalıştığı, Ferdi Kadıoğlu'nun bireysel antrenman yaptığı, 'nin ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Antrenman öncesinde futbolcular Sadık Çiftpınar ile Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün doğum günlerinin kutlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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