Emre Belözoğlu: Sahada başaracağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte Belözoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Derdimiz sözü yükseltmek. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz. Her şeyi sahada başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar."

KRİTİK ZİRVE YAKINDA

"Takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Transfer limitlerinde artıdayız. Sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak, eksiye dönebiliriz. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca yol haritamızı belirleyeceğiz."

İŞTE PEROTTİ GERÇEĞİ

Emre Belözoğlu, Perotti'nin sözleşmesiyle ilgili de konuştu: "Garanti para ve 5 maç üzerinden anlaştık. Garanti ücreti çok düşük. Maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor."

DOĞRUYU İSPAT ETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Emre Belözoğlu, Gustavo'nun korona virüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynatıldığı iddialarına ise sinirlendi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü, "Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaşlarınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık Bakanlığı'na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gidiyor. Yalan söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

UEFA İLE SORUN YOK

Belözoğlu, UEFA'dan ceza alma durumunun olmadığını söyleyip, "Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri" dedi.