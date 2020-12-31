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Yönetim: Sokratis : !

Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan , ara transferde stopere yeni bir takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Yönetim: Sokratis Erol Bulut: Caulker!

Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan , ara transferde stopere yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasında Sokratis yer alıyor.

Yönetim, 32 yaşındaki Yunan stoperle temaslara başladı. Ancak 'un gönlünün ise Alanya'dan eski öğrencisi 'de olduğu ifade ediliyor.

ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki Caulker bu sezon ligde 14 maçta 2 gol+1 asistle oynadı. Bir yandan da Lemos'a müşteri arayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperi gönderdikten sonra hamlesini yapacak.

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