Yönetim: Sokratis Erol Bulut: Caulker!

Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, ara transferde stopere yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasında Sokratis yer alıyor.

Yönetim, 32 yaşındaki Yunan stoperle temaslara başladı. Ancak Erol Bulut'un gönlünün ise Alanya'dan eski öğrencisi Caulker'de olduğu ifade ediliyor.

Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki Caulker bu sezon ligde 14 maçta 2 gol+1 asistle oynadı. Bir yandan da Lemos'a müşteri arayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperi gönderdikten sonra hamlesini yapacak.