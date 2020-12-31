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'den transfer bombası! Tam 5 isim...

Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:59 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

Ara transfer yaklaşırken 'de de çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin ilk yarıyla ilgili hazırladığı raporda kaliteli bir forvet ile gol+asist üretebilen bir orta saha&kanat ihtiyacının dile getirildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

Özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; Diego Costa, Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

BAKASETAS İSTEKLİ

Ayrıca Alanyaspor'un Yunan maestrosu Bakasetas ve Başakşehir'den Edin Visca da transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

Hem Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın 'de oynamak için istekli olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2 bölge için 5 yıldız gündemde!

Ocak ayında biri stopere olmak üzere en az 3 transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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