Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi! Ozan Tufan...

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, 'in 16. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın idmanını Sportif Direktör , İdari Menajer , Altyapı Antrenörü da takip etti. Corona virüsü karantina süresi dolan 'a günde 2 test yapılıyor ve sonucunun negatife dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:09
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi! Ozan Tufan...

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; , , , , , ve tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.

OZAN TUFAN'A GÜNDE 2 TEST YAPILIYOR!
Corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan 'a da günde 2 kez test yapılıyor. Evinde izolasyon süreci devam eden başarılı oyuncunun yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YENİ YIL TEBRİĞİ
Sportif Direktörü , idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıl mesajı verdi. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

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