Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

aradığı stoperi buldu! 'ın kankası geliyor

Sezon başında 18 ismi kadrosuna katarak transferde gövde gösterisi yapan ocak ayından da duracağa benzemiyor. Lemos'tan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler rotayı yeniden 'a çevirdi. Kanarya, 'ın kankasını etmek için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:54 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:03
Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

, ocak ayı dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürdüyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve 'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

2000 doğumlu stoper için PAOK kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

TRANSFER IÇIN EROL BULUT'UN ONAYINDAN GEÇTİ

PAOK'UN 'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor. Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

PAOK A takımında 23, U19 takımında da 70 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu U17, U18, 19, U21 ve A Milli Takım formalarını da 18 kez sırtına geçirdi.

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Pelkas'ın kankası geliyor

1.88 metre boyunda olan sol ayaklı stoperin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, stoperin yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı. (Sabah)

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