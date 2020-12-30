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'nin teklifinin detayları belli oldu!

Son dakika haberleri... Sezon başında yaptığı transferlerden istediği gibi verim alamayan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için Henry ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın, Nijeryalı yıldız için sunacağı teklifin detayları belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan , rotayı ocak ayı dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Sezon başında olduğu gibi ara döneminde de çok aktif olması beklenen 'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı eski oyuncusu Henry 'ya resmen kancayı attı.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Alınan bilgilere göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, 'nun satış listesine konduğunu da sarı-kırmızılılara bildirdi.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Galatasaray UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için hemen harekete geçti. Sarı-lacivertli takım, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Monaco'nun için 7 milyon euro istediği ifade edilirken, 'nin ise 4-5 milyon euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi.

Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifinin detayları belli oldu!

Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.

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