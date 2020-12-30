Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max Kruse'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti.

Kruse, "Şubat 2020'den beri maaşım ödenmedi" diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.

OYNARKEN 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç "Hayatının pokerini oynadı, ona pahalıya mal olacak" diyerek tepkisini gösterirken dün iki taraf arasında mutabakat sağlandı.

F.Bahçe'nin anlaşma karşılığında oyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındaki forvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığı belirlenirken Kruse'nin toplam maliyeti ise 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.