Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

Max ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

'nin geçtiğimiz sezonun başında kadorsuna kattığı Max alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile sözleşmesini feshetmiş ve 'ya dönmüştü. Sarı-lacivertlilere karşı açtığı davayı kazanan Kruse ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Alman futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:35
Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max 'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti.

Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

, "Şubat 2020'den beri maaşım ödenmedi" diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.

Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

OYNARKEN 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç "Hayatının pokerini oynadı, ona pahalıya mal olacak" diyerek tepkisini gösterirken dün iki taraf arasında mutabakat sağlandı.

Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

F.Bahçe'nin anlaşma karşılığında oyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındaki forvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığı belirlenirken 'nin toplam maliyeti ise 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

Fenerbahçe Max Kruse ile anlaşma sağladı! İşte o rakam...

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, sulhen sonuçlandırılmıştır."

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