Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

’dan sürpriz ! Listenin başına onu yazdı

Son dakika haberleri | 'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 haftayı 5 galibiyet 2 beraberlikle kapatan , sonrasında kısa sürede 4 mağlubiyet birden alarak zirvenin 3 puan uzağında 5. sıraya geriledi. Gözünü transfer dönemine çeviren Kanarya'da sportif direktör , listenin başına sürpriz bir ismi yazdı…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:02
Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

2020 yılını da kupasız kapatan 'nin hasreti 6 yıla çıktı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, 15. haftayı bay geçerek lider 'ın 3 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

15 hafta sonunda ligin en fazla gol atan takımı konumunda olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda en çok gol yiyen takımlar listesinde de ilk sıralarda yer aldı.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

Yaşanan defans sorununu ara döneminde çözmek isteyen , aynı zamanda kanat ve golcü transferi de planlıyordu.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sportif direktör , listenin ilk sırasına sürpriz bir ismi yazdı.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

, kariyerini 'de sürdüren 'yu kiralamak için harekete geçti.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

NTV Spor'un haberine göre 'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve uluslar Ligi'ndeki 'da maçlarına ilk 11'de başladı.

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