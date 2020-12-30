Emre Belözoğlu’dan sürpriz transfer! Listenin başına onu yazdı

2020 yılını da kupasız kapatan Fenerbahçe'nin hasreti 6 yıla çıktı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, 15. haftayı bay geçerek lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.
15 hafta sonunda ligin en fazla gol atan takımı konumunda olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda en çok gol yiyen takımlar listesinde de ilk sıralarda yer aldı.
Yaşanan defans sorununu ara transfer döneminde çözmek isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda kanat ve golcü transferi de planlıyordu.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sportif direktör Emre Belözoğlu, listenin ilk sırasına sürpriz bir ismi yazdı.
Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.
NTV Spor'un haberine göre Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.