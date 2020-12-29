Haberler Fenerbahçe Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Yıldız isim resmen açıkladı! ’ye gelecek mi?

'in şampiyonluk adaylarından olan , son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar ve bu haftayı bay geçmesiyle beraber ligde 5. sıraya kadar geriledi. Gözünü devre arası dönemine çeviren Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir yıldızdan haber geldi. İşte ülkesinin basınına konuşan yıldız ismin açıklamaları…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 09:43
Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen , maçıyla başlayan kötü gidişe dur diyemedi ve kısa sürede 4 mağlubiyet birden aldı.

Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Bu kötü serinin ardından 'i mağlup ederek rahat bir nefes alan , 15. haftayı bay geçti ve ligde 5. sıraya kadar geriledi.

Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Gözünü ocak ayı dönemine çeviren , listesini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin defans hattına yapacağı takviyelerin yanı sıra, kanat ve forvet bölgelerine de transfer yapmak istediği biliniyor.

Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Kanarya'nın listesindeki isimlerden birisi de Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'di… Norveçli futbolcu, geleceğine dair ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

'ye gidip gitmeyeceği konusuna net bir cevap veren Zinckernagel'in, Ajansspor'un derlediği açıklaması şu şekilde;
"Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"

Yıldız isim resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

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