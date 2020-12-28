İşte Belözoğlu’nun görüşmelere başladığı: Diego Costa

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında ilk sırada bulunan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de operasyona başladı.

Teknik direktör Erol Bulut ile ihtiyaç duyulan mevkiiler üzerine sürekli toplantılar yapan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerde sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Diego Costa ile temas halinde olduğu belirtildi.

DEVLER DE PEŞİNDE Mundo Deportivo'da yer alan transfer haberinde Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından Emre Belözoğlu'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi.

Fenerbahçeli idarecinin İspanyol yıldızı ocak ayında Çubuklu'yu giydirmek için ısrarcı davrandığı ve tüm şartları zorladığı iddia edildi.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO A.Madrid'in Costa'dan bonservis beklentisi olmadığı öğrenilirken, İspanya'da yıllık 7 milyon euro kazanan bu oyuncu için F.Bahçe'nin imza parası ile senelik 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülüyor.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla yalnızca 7 resmi maçta 212 dakika sahada kalan Diego Costa, 2 gol sevinci yaşadı.

Prefosyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Diego Costa, 474 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 181 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldız, 71 de asist yaptı. Agresif yapısıyla bilinen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 11 kez kızarırken, 136 sarı gördü.