Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

Brezilyalı efsane, bir takipçisinin sorusunu üzerine antrenörlüğe başlayacağını ve bu yüzden yorumculuğu bıraktığını ifade etti.

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. (aspor.com.tr)