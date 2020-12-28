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Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! 'ten flaş karar!

'de forma giydiği yıllarda efsaneleşen ve heykeli dikilen de , zaman zaman yaptığı 'teknik direktörlük' açıklamalarıyla sarı-lacivertlileri heyecanlandırıyordu. Sambacıdan bu konuda ilk somut adım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:29
Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

2004-2012 yılları arasında forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren de , yeşil sahalara dönüyor.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

2015 yılının başında aktif yaşantısına nokta koyan Brezilyalı eski yıldız, futbolu bırakmasının ardından Brasil'de yorumculuk yapmaya başlamıştı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

, sosyal medya hesabından 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı Brasil'den ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

Brezilyalı efsane, bir takipçisinin sorusunu üzerine antrenörlüğe başlayacağını ve bu yüzden yorumculuğu bıraktığını ifade etti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

de 'nın 'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde 'ni çalıştıran teknik direktör , Alex'in ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. (aspor.com.tr)

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