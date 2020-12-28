Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex'ten flaş karar!

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, yeşil sahalara dönüyor.
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, yeşil sahalara dönüyor.
2015 yılının başında aktif futbol yaşantısına nokta koyan Brezilyalı eski yıldız, futbolu bırakmasının ardından ESPN Brasil'de yorumculuk yapmaya başlamıştı.
Alex, sosyal medya hesabından 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı ESPN Brasil'den ayrıldığını açıkladı.
Brezilyalı efsane, bir takipçisinin sorusunu üzerine antrenörlüğe başlayacağını ve bu yüzden yorumculuğu bıraktığını ifade etti.
"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"
Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. (aspor.com.tr)