Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç’tan kutlama ve tebrik

Başkan ’tan kutlama ve tebrik

Kanarya'nın dünkü idmanı öncesi başkan , Samandıra'da takımla bir araya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:14 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Başkan Ali Koç’tan kutlama ve tebrik
Kanarya'nın dünkü idmanı öncesi başkan , Samandıra'da takımla bir araya geldi. Yöneticiler Danabaş, Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da eşlik ettiği Ali Koç, oyuncuların yeni yılını kutlarken, maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da her birini tebrik etti.
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