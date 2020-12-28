Başkan Ali Koç’tan kutlama ve tebrik

Kanarya'nın dünkü idmanı öncesi başkan Ali Koç, Samandıra'da takımla bir araya geldi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:14Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kanarya'nın dünkü idmanı öncesi başkan Ali Koç, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da eşlik ettiği Ali Koç, oyuncuların yeni yılını kutlarken, Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da her birini tebrik etti.