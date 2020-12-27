Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bu yılın başında Laizo'ya trasnfer olmuştu.

Tam 17.5 milyon euro bedelle İtalya'nın yolunu tutan Vedat Muriç, dönmek için gün sayıyor.

İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istediğini net bir şekilde dile getirdi.

Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çubuklu'yu giymeye hazır öğrenildi.

LAZIO DA SICAK BAKIYOR Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 6'sında 249 dakika sahada kalan Kosovalı, henüz gol sevinci de yaşayamadı.

Geçtiğimiz günlerde Muriç'in menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemişti.