Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye dönmek için gün sayıyor!

'ye dönmek için gün sayıyor!

F.Bahçe’nin ’da mutsuz olan eski yıldızıyla görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kosovalı’nın kiralık olarak Kanarya’ya gelmesi artık an meselesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Vedat Muriqi bombası patlıyor!

'nin 'dan kadrosuna kattığı , bu yılın başında Laizo'ya trasnfer olmuştu.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

Tam 17.5 milyon euro bedelle İtalya'nın yolunu tutan Vedat Muriç, dönmek için gün sayıyor.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istediğini net bir şekilde dile getirdi.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çubuklu'yu giymeye hazır öğrenildi.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

LAZIO DA SICAK BAKIYOR

Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 6'sında 249 dakika sahada kalan Kosovalı, henüz gol sevinci de yaşayamadı.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

Geçtiğimiz günlerde Muriç'in menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemişti.

Vedat Muriqi bombası patlıyor!

Ancak 'nun da Muriç'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi. Muriç'in dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euro'yu da sarı-lacivertliler ödeyecek.

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