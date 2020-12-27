Haberler Fenerbahçe Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

için düğmeye basıldı! Burak'ı 'Kapacak'

, Bursaspor’un genç yıldızı ’ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler, 1999 doğumlu oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:58
Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'un genç oyuncusu 'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi.

Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi.

Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

1999 doğumlu 'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

Sabah'ın haberine göre , geçtiğimiz yaz sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe Burak'ı 'Kapacak'

Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması 'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

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