Kanarya’da 3 corona vakası

Eksiklerden yana başı dertte olan F.Bahçe’de Ozan Tufan’ın ardından üç vaka daha çıktı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:04Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi. Oyuncuların ikisinin, Gustavo ile Serdar Aziz olduğu öğrenildi. Daha önce de Ozan Tufan, virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu haftayı bay geçecek olan Kanarya, haftaya Kasımpaşa ile oynayacak. Ardından Alanya'ya gidecek. Kanarya'da yeni vakalarla birlikte eksik sayısı 9'a çıktı. Perotti, Valencia, Lemos, Tolga, Samatta sakat. Ozan ve dün belirlenen üç isim ise kovid nedeniyle yok.