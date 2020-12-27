Haberler Fenerbahçe Kanarya’da 3 corona vakası

’da 3 corona vakası

Eksiklerden yana başı dertte olan F.Bahçe’de ’ın ardından üç vaka daha çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Kanarya’da 3 corona vakası
'de, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Samandıra Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi. Oyuncuların ikisinin, Gustavo ile olduğu öğrenildi. Daha önce de , virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu haftayı bay geçecek olan , haftaya ile oynayacak. Ardından Alanya'ya gidecek. Kanarya'da yeni vakalarla birlikte eksik sayısı 9'a çıktı. Perotti, , Lemos, Tolga, Samatta sakat. Ozan ve dün belirlenen üç isim ise kovid nedeniyle yok.
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