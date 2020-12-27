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'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Son dakika haberleri... 'de bu sezon yapılan transferlere rağmen inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesi harekete geçti. İtalyan basını, sarı-lacivertli takımın nabız yokladığı oyuncuyu ve transferin detaylarını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 12:15
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

'de bu sezon özellikle iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan , gözünü ocak ayı dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Yaşadığı sürpriz mağlubiyetlerin ardından defans hattı sıkça eleştirilen sarı-lacivertli takımın, bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

'nin gündemine aldığı o ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

La Lazio Siamo Noi adlı sitede yer alan özel habere göre daha önce Vedat Muriqi için etkileşimde bulunan Lazio ve bu kez Rumen savunmacı Stefan Radu için rolleri değişti.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Sarı-lacivertli takımın, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli defans oyuncusunu ocak ayında etmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Buna karşın, teknik direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimlerden olan Radu'yu bırakmak istemediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

Haberde 'nin devre arasından ziyade sezon sonunda Lazio ile tekrar görüşmesi durumunda transferin farklı bir senaryo ile sonuçlanabileceği de bildirildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı ama...

34 yaşındaki Stefan Radu, 2008 yılından bu yana aralıksız Lazio forması giyiyor. Defansın merkezinde oynayan başarılı futbolcu, şu ana kadar kulüp formasıyla toplam 391 karşılaşmada mücadele etti.

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