Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı.

Ancak sarı-lacivertli takımda, hesaplar uymadı ve corona virüsü şoku bir kez daha planları karıştırdı.

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu.

Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de Kasımpaşa karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek.

Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan Fenerbahçe'de bir kez daha planlar baştan yapılacak.

Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve Valencia gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek Ozan Tufan takıma dönebilecek.

Ayrıca Sosa ve Gökhan Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11'ini kuracak.