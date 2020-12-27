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'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'i 4-1 yenen Fenerbahçe'de moraller 3 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla bozuldu. Daha önce de 'ın Covid'e yakalandığı sarı-lacivertli takımda bu 3 oyuncu maçını kaçıracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 10:28
Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

'de 'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan , bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Ancak sarı-lacivertli takımda, hesaplar uymadı ve corona virüsü şoku bir kez daha planları karıştırdı.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Milliyet'te yer alan habere göre her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan 'de bir kez daha planlar baştan yapılacak.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve Valencia gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek takıma dönebilecek.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Ayrıca Sosa ve Gökhan Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11'ini kuracak.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! 3 isim o maça yetişemeyecek

Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerinin tamamlanıp, sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki kritik Alanyaspor maçıyla beraber esas ilk 11 sahaya sürülebilecek.

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