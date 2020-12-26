Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

haberi: Jese bombası! 'den ayrıldı 'ye geliyor

Kanatlara oyuncu arayan ’ye R.Madrid patentli, ’nin serbest bıraktığı bonservisi elindeki 27 yaşındaki İspanyol forvet Jese önerildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

Kanatlarında bir türlü istediği momentumu tutturamayan , bu pozisyon için arayışlarını sürdürüyor.

Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

Menajerler, sarı-lacivertli kurmayların önüne 'nin sözleşmesini feshetttiği Jese'yi getirdi. Ronaldo'nun varisi olarak R.Madrid'de öne çıkan, daha sonra 25 milyon euro'ya Fransız devi PSG'ye giden İspanyol forvet, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu sezon sadece 2 maçta 22 dakika oynadı ve kısa süre önce de sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

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Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen, bonservisi elindeki Jese, menajerleri aracılığıyla kendisine takım arıyor. 'ye önerilen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerin listesine girdiği öğrenildi.

Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

R.Madrid altyapısından yetişen Jese, sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve santrforda da oynuyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Lizbon'da 17 maçta 1 gol atabildi.

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