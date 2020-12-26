Transfer haberi: Jese bombası! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

Kanatlarında bir türlü istediği momentumu tutturamayan Fenerbahçe , bu pozisyon için transfer arayışlarını sürdürüyor.

Menajerler, sarı-lacivertli kurmayların önüne PSG'nin sözleşmesini feshetttiği Jese'yi getirdi. Ronaldo'nun varisi olarak R.Madrid'de öne çıkan, daha sonra 25 milyon euro'ya Fransız devi PSG'ye giden İspanyol forvet, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu sezon sadece 2 maçta 22 dakika oynadı ve kısa süre önce de sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.



