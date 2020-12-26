Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i sahasında konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve ligde zirve yarışında 'bende varım' mesajını vermişti.

Sarı lacivertliler bu maçla beraber ara transferde atılacak imzalar için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere kısa süre önce Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Mesut Özil ve menajeri ile masaya oturmuştu.

Premier Lig devi Arsenal'de aldığı yüksek maaş nedeniyle mobbing ile karşı karşıya kalan ve teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen Mesut Özil'in de Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığı biliniyor.

Bununla beraber Fenerbahçe - Mesut Özil görüşmesinde masaya yatırılan konular ve detaylar ortaya çıktı...

Şu anda Arsenal'den yıllık 20 milyon euroluk maaş alan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den talep ettiği rakamın belli olduğu ifade edildi.

İŞTE MESUT'UN İSTEDİĞİ RAKAM!

Yıldız futbolcu, şu anda aldığı maaştan bütük bir fedakarlık yaptı ve Fenerbahçeli yetkililerden 8 milyon euro talep etti.

Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin Mesut Özil için hazırladığı plan belli oldu. Sarı lacivertli kulübün kurmayları, kendi içlerinde yaptığı konuşmada Mesut transferinin tamamlanması için atılacak adımı belirledi.

SPONSOR BULUNACAK

Aktarılan bilgilere göre öncelikle Mesut Özil cephesi ve Arsenal'in daha önce de anlaştığı gibi sözleşmeyi feshedecek. Mesut böylece bedelsiz oyuncu statüsüne geçecek.

Bunun ardından Fenerbahçe yönetimi atağa geçecek ve Mesut Özil'e yıllık 8 milyon euro maaş verilebilmesi için sponsorlar bulunacak. İddialara göre Fenerbahçeli kurmaylar, Mesut için sponsor bulmakta güçlük çekmiyor ve adaylar var.