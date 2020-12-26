Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler son olarak alınan Başakşehir galibiyeti ile beraber yeniden yükselişe geçerken, ara sezonunda da bombayı patlatmak için çalışmalarını yürütüyor. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, kısa süre önce görüştüğü 'in transferi için çareyi buldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 20:19
Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i sahasında konuk eden , mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve ligde zirve yarışında 'bende varım' mesajını vermişti.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Sarı lacivertliler bu maçla beraber ara transferde atılacak imzalar için çalışmalarını yürütürken, bilindiği üzere kısa süre önce Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ve menajeri ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Premier Lig devi Arsenal'de aldığı yüksek maaş nedeniyle mobbing ile karşı karşıya kalan ve teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen 'in de 'ye transferine sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Bununla beraber - görüşmesinde masaya yatırılan konular ve detaylar ortaya çıktı...

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Şu anda Arsenal'den yıllık 20 milyon euroluk maaş alan 'in 'den talep ettiği rakamın belli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

İŞTE MESUT'UN İSTEDİĞİ RAKAM!
Yıldız futbolcu, şu anda aldığı maaştan bütük bir fedakarlık yaptı ve Fenerbahçeli yetkililerden 8 milyon euro talep etti.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Bu görüşmenin ardından 'nin için hazırladığı plan belli oldu. Sarı lacivertli kulübün kurmayları, kendi içlerinde yaptığı konuşmada Mesut transferinin tamamlanması için atılacak adımı belirledi.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

SPONSOR BULUNACAK
Aktarılan bilgilere göre öncelikle cephesi ve Arsenal'in daha önce de anlaştığı gibi sözleşmeyi feshedecek. Mesut böylece bedelsiz oyuncu statüsüne geçecek.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Bunun ardından yönetimi atağa geçecek ve 'e yıllık 8 milyon euro maaş verilebilmesi için sponsorlar bulunacak. İddialara göre Fenerbahçeli kurmaylar, Mesut için sponsor bulmakta güçlük çekmiyor ve adaylar var.

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin anahtarını buldu! 8 milyon euro için...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber masaya oturulacak ve , kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzayı atacak.

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