Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Sezon başında son yılların en büyük transfer operasyonuna imza atan Fenerbahçe devre arasında da durmayacak…

İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan Jose Sosa ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR

Takvim'in haberine göre; Fener bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor.

Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in Arsenal forması giyen Sokratis ile ilgilendiği öğrenildi.

ARSENAL'DA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da kadro dışı…

Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas.

YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK

Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti.