Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Son dakika haberleri... Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de isminden söz ettirecek gibi görünüyor. İstenilen verimin alınamadığı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 'in köklü kulüplerinden 'de forma giyen yıldız bir ismi aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:48 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:47
Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Sezon başında son yılların en büyük operasyonuna imza atan devre arasında da durmayacak…

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan ve Mauricio Lemos'la ara döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR
Takvim'in haberine göre; Fener bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in forması giyen Sokratis ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

ARSENAL'DA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda 'da kadro dışı…

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Yönetimin 'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas.

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK
Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti.

Fenerbahçe ara transferde de durmuyor! 2 veda 2 imza

Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor.

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