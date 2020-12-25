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Sakatlardan müjdeli haber

Son oynanan maçına tam 7 eksikle çıkan 'ye sakatlığı bulunan isimlerden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:46 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Sakatlardan müjdeli haber

Sakatlardan Perotti, , Samatta, Lemos ve Tolga'nin 16. hafta maçında sahada olması bekleniyor. 15. haftayı bay geçecek olan Kanarya, 'ın karantina sonrası yapılacak testinin negatif çıkması halinde bu oyuncusunu da kadroya dahil edecek. Son maçların kadrosuna alınan Sosa ile de 16. haftadaki maçta hazır olacak.

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