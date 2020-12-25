Sakatlardan müjdeli haber

Sakatlardan Perotti, Valencia, Samatta, Lemos ve Tolga'nin 16. hafta maçında sahada olması bekleniyor. 15. haftayı bay geçecek olan Kanarya, Ozan Tufan'ın karantina sonrası yapılacak testinin negatif çıkması halinde bu oyuncusunu da kadroya dahil edecek. Son maçların kadrosuna alınan Sosa ile Gökhan Gönül de 16. haftadaki maçta hazır olacak.