Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Biz sahada kalacağız!

: Biz sahada kalacağız!

'de son günlerde saha dışında yaşanan olaylar sonrası teknik direktör , maçı sonrası oyuncularıyla bir toplantı düzenledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Erol Bulut: Biz sahada kalacağız!

Saha dışında yaşanan gerilimin ardından Teknik Direktörü , işi sıkı tuttu. karşılaşmasından sonra öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan genç hoca, "Bu maçı kazanmak için tüm mücadelenizi ortaya koydunuz. Devamını getireceğinize de inanıyorum. Ancak bizim işimiz sahada. Sahada kalacağız ve bizi yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı, alacağımız sonuçlarla vereceğiz. Hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Taraftarlarımızı sezon başında inandırdığımız şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 GÜN IZIN
Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. 15. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına pazar günü başlayacak. Sakatlığı bulunan oyuncular ise kendilerine verilen özel programı uygulayacak. , Perotti, Samatta, Lemos ve çalışmalarına devam edecek.

SON DAKİKA