Erol Bulut: Biz sahada kalacağız!

Saha dışında yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, işi sıkı tuttu. Başakşehir karşılaşmasından sonra öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan genç hoca, "Bu maçı kazanmak için tüm mücadelenizi ortaya koydunuz. Devamını getireceğinize de inanıyorum. Ancak bizim işimiz sahada. Sahada kalacağız ve bizi yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı, alacağımız sonuçlarla vereceğiz. Hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Taraftarlarımızı sezon başında inandırdığımız şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 GÜN IZIN

Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. 15. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına pazar günü başlayacak. Sakatlığı bulunan oyuncular ise kendilerine verilen özel programı uygulayacak. Valencia, Perotti, Samatta, Lemos ve Tolga Ciğerci çalışmalarına devam edecek.