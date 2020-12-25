Sarı-lacivertliler, resmi hesabından güne, "Günaydın büyük F.Bahçe taraftarı" mesajıyla başladı. Kanarya, daha sonra ise Başakşehir maçında atılan 4. golün ardından teknik heyet ve futbolcuların birlikte sevindiği videoyu paylaşıp, "Bu bizim hikayemiz... Biz Fenerbahçeyiz" yazdı. Bu paylaşımlar kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
‘Bu bizim hikayemiz’
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden ardı ardına yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50