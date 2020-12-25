Sarı-lacivertliler, resmi hesabından güne, "Günaydın büyük F.Bahçe taraftarı" mesajıyla başladı. Kanarya, daha sonra ise Başakşehir maçında atılan 4. golün ardından teknik heyet ve futbolcuların birlikte sevindiği videoyu paylaşıp, "Bu bizim hikayemiz... Biz Fenerbahçeyiz" yazdı. Bu paylaşımlar kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.