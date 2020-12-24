Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

'den 'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , 'in 14. haftasında oynanan - maçını değerlendirdi. Üründül, verdiği tartışmalı kararlar sonrası büyük tepki toplayan hakem 'i sert sözlerle eleştirdi. İşte gündem yaratan o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:49
Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

'nin ligdeki kötü gidişine dün gece zorlu rakip karşısında ciddi kadro sıkıntısı eklenmişti. Bu takım tertibinden iyi ve organize bir futbol beklemek mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı; takım ruhuyla mücadele edip sınırsız enerji harcamak.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

F.Bahçeli futbolcular da yapılması gerekenleri sahaya yansıttılar, hem de çok erken yedikleri şok gole rağmen. Belki ilk devre ikinci golü de yiyebilirlerdi ama maçtan kopmadılar ve devre biterken skoru dengelediler.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

İkinci devrede yine daha etkiliydi. Önemli de bir fırsat kaçırdılar. Sonrasında karambol sonucu skor avantajını yakaladı. Bundan sonra da işler kolay gitmeyecekti ama arka arkaya iki kırmızı kart Fenerbahçe için galibiyetin müjdesiydi.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

'de geçen seneye göre büyük bir düşüş var. Visca sakatlıktan yeni çıktığı için yedek kulübesinde maça başladı. Başakşehir'in Rafael-Visca iş birliğiyle en büyük hücum silahı olan sağ kanat bindirmeleri hiç gündeme gelemedi. Ayrıca 'un önemli bir oyuncu olmasına rağmen fizik açıdan yetersiz olan Chadli'ye görev vermesini de yadırgadım.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

Hakem eğer dün geceki yönetimini bir Avrupa kupası maçında yapsaydı ertesi gün lisansını yırtarlardı.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

İlk yarıda Gustavo'nun rakibine yaptığı hareket net kırmızıydı, sarı çıkardı. Doğal olarak VAR izlemeye çağırdı, geldi bir dakika defalarca izledi.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

Beyninden geçenleri söyleyeyim; 'Kötü gidişi durdurmak isteyen bir büyük takım yenik durumda ve daha maçın 14. dakikası. Aman ben bunu yapmayayım da başıma iş almayım, sarıda kalayım.'

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

İkinci yarının en kritik anında Skrtel'in yaptığı harekette şaşırıp Rafael'e kart çıkarınca, onun sinirlenip topa vurmasıyla kırmızı çıkardı.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

Sonra yine bir net faulde 'devam' deyince itiraz eden İrfan Can'ı da ikinci sarıdan oyundan attı.

Ömer Üründül'den Bahattin Şimşek'e sert sözler! "Hakemliği bitirilmeli"

Gerçekten çok üzücü bir hakem tablosu.

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