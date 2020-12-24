Fenerbahçe'de dönüm noktası

Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluktan vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma sarı- lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Zorlu karşılaşmada perde 6. dakikada Mamut Tekdemir'in attığı golle başladı. Ancak oyunu dengelemeyi başaran sarı- lacivertliler 45+2. dakikada Sangare ile eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Maçın 60. dakikasında Tisserand attığı golle takımını öne geçirdi: 2-1. İkinci yarıda 71. dakikada Rafael, 74'te İrfan Can'ın çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla oyunun hakimiyetini tamamen ele alan Fenerbahçe, Gustavo ve Mert Hakan'ın attığı gollerle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki maçtır yenilen ve eleştirilerin odağında yer alan Kanarya, kötü günleri geride bırakmakla kalmayıp, Alanya'nın da ensesine yapıştı.

ŞEHİR'DE KADRO DEĞİŞTİ

Buruk, G.Antep maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Mert Günok, Ponck, Mehmet Topal, Azubuike, Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut ve Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

KALE VOLKAN'A GEÇTİ

Başakşehir'in önceki günkü antrenmanda sakatlanan kaleci Mert, F.Bahçe maçının kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, Mert'in yerine Volkan'a kalede görev verdi. Volkan, bu sezon ligde Beşiktaş ve Denizlispor maçlarında da oynamıştı.

SÜMER'E SAYGI DURUŞU

Türk futbolunun unutulmaz ismi Özkan Sümer unutulmadı. Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Sümer'in vefatı nedeniyle maç öncesi saygı duruşu gerçekleştirildi.

GOLLERİN EFENDİSİ

Başakşehir'e 4 gol birden atan Fenerbahçe, 27 gole ulaşırken Süper Lig'in en çok gol atan takımı unvanını eline geçirdi. Geriye düşmesine karşın Başakşehir FK karşısında Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetine imza atan sarı-lacivertliler bu sezon geri düştüğü Süper Lig karşılaşmalarından en fazla puan çıkaran takım (9 puan) unvanını da sürdürdü.

İLK GOL F.BAHÇE'YE

Dün akşam Fenerbahçe karşısında Başakşehir'in tek golünü Mahmut Tekdemir attı. 6. dakikada Skrtel'in direkten dönen vuruşunu ağlara gönderen 32 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in bu sezonki en erken golünü kaydetti. Kariyeri boyunca 402 maça çıkan ve 15 golü bulunan Mahmut, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe filelerini ilk kez havalandırdı ancak bu gol puan için yeterli olmadı.