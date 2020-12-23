Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

Fenerbahçe'de eksikler listesi her geçen gün kabarıyor. Bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesinde Perotti (sakat), Samatta (sakat), Valencia (sakat), Lemos (sakat), Pelkas (cezalı) ve Tolga'nın (sakat) bulunduğu eksikler listesine Ozan Tufan da eklendi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantina ve tedavi süreci başlayan Ozan, yaklaşık 2 hafta takımdan uzak kalacak.

KASIMPAŞA'YA KARŞI OYNAYABİLİRLER

Fenerbahçe'de Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga Başakşehir maçı sonrasında takıma katılacak.

Bu isimlerin 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçında forma giyebileceği ifade edildi.

Ağrıları yüzünden pazartesi günü antrenmana çıkamayan Jose Sosa'nın ise dün takımla idman yapması Başakşehir sınavı öncesi teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı.

SOSA ILK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçına çıkaracağı 11'i şekillendirdi. Sarı-lacivertli teknik adam, defansın sağında Nazım Sangare yerine Gökhan Gönül'e görev verecek.

Ozan'ın yokluğunda son iki maçta yedek kalan Sosa, orta alanda Gustavo'nun partneri olacak ve önlerinde de Mert Hakan oynayacak.