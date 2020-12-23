Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

revire döndü! Tek teselli...

Beş sakatı ve bir cezalısı bulunan 'de dün de 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. geçen 'nın takımla idmana çıkması ise tek teselli oldu. İşte detayar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:24 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:04
Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

'de eksikler listesi her geçen gün kabarıyor. Bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesinde Perotti (sakat), Samatta (sakat), Valencia (sakat), Lemos (sakat), Pelkas (cezalı) ve Tolga'nın (sakat) bulunduğu eksikler listesine da eklendi.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantina ve tedavi süreci başlayan Ozan, yaklaşık 2 hafta takımdan uzak kalacak.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

KASIMPAŞA'YA KARŞI OYNAYABİLİRLER
'de Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga Başakşehir maçı sonrasında takıma katılacak.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

Bu isimlerin 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçında forma giyebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

yüzünden pazartesi günü antrenmana çıkamayan 'nın ise dün takımla idman yapması Başakşehir sınavı öncesi teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

SOSA ILK 11'E DÖNÜYOR
Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçına çıkaracağı 11'i şekillendirdi. Sarı-lacivertli teknik adam, defansın sağında Nazım Sangare yerine Gökhan Gönül'e görev verecek.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

Ozan'ın yokluğunda son iki maçta yedek kalan Sosa, orta alanda Gustavo'nun partneri olacak ve önlerinde de Mert Hakan oynayacak.

Fenerbahçe revire döndü! Tek teselli...

Sol kanatta Caner Erkin, sağ kanatta ise Thiam forma giyecek. Santrfor mevkiinde de yine Papiss Cisse yer alacak. (Sabah)

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