Ozan Tufan şoku

Fenerbahçe'de eksiklere bir yenisi daha eklendi. Kulüpten dün yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Öğle saatlerinde ise bu ismin Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, "Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı. En kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.