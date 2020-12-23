Erol Bulut: Savaşacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, moralsiz başladığı yeni haftada umutlarını korudu. Başakşehir ile oynanacak maç öncesi dünkü son idmanda öğrencileriyle bir görüşme yapan Bulut, zor günleri aşacaklarını söyledi. "Bu zor günleri geride bırakacağız" diyen genç hoca, "Kenetlenip, terimizin son damlasına kadar sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz sahada kalacağız ve en iyi cevabı buradan vereceğiz. Yalnızca bu hafta değil önümüzdeki tüm maçlarda savaşacağız ve sezon sonunda hak ettiğimiz yerde olacağız. Başakşehir karşısında da alacağımız 3 puan bizim için çok değerli. Hiçbir rakipten çekinmediğimizi sahadaki futbolumuzla göstereceğiz" sözlerini sarfetti.