Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Savaşacağız!

: Savaşacağız!

, son idman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Genç hoca,“Çok kritik bir süreçteyiz. Bu zor günleri kenetlenip, birlikte aşacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Erol Bulut: Savaşacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü , moralsiz başladığı yeni haftada umutlarını korudu. ile oynanacak maç öncesi dünkü son idmanda öğrencileriyle bir görüşme yapan Bulut, zor günleri aşacaklarını söyledi. "Bu zor günleri geride bırakacağız" diyen genç hoca, "Kenetlenip, terimizin son damlasına kadar sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz sahada kalacağız ve en iyi cevabı buradan vereceğiz. Yalnızca bu hafta değil önümüzdeki tüm maçlarda savaşacağız ve sezon sonunda hak ettiğimiz yerde olacağız. Başakşehir karşısında da alacağımız 3 puan bizim için çok değerli. Hiçbir rakipten çekinmediğimizi sahadaki futbolumuzla göstereceğiz" sözlerini sarfetti.

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