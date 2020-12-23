Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Son dakika haberleri... 'in 14. haftasında Medipol 'le kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmaya kilitlendi. Son haftalarda alınan kötü sonuçların izlerini silmek isteyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör da Samandıra'ya gelerek oyuncularla görüştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:33
Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

'de iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken , son olarak Gaziantep FK deplasmanından da eli boş dönmüştü.

Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Sezon başında yapılan transferlere rağmen ligde sürpriz puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

, ligde bu akşam Medipol 'le kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Erol Bulut için de kader maçı olarak görülen karşılaşması öncesi sarı-lacivertliler, işi sıkı tutuyor.

Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Sportif Direktörü dün Samandıra'da sarı-lacivertli futbolcuları yalnız bırakmadı.

Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Takvim'de yer alan habere göre Belözoğlu, "Kötü sonuçlar aldık ama hiçbir şey için geç değil. Yarın (bugün) beyaz bir sayfa açalım. Eksik de olsak biz 'yiz" diyerek oyunculara moral verdi.

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