Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi takıma böyle seslendi!

Süper Lig'de iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Gaziantep FK deplasmanından da eli boş dönmüştü.

Sezon başında yapılan transferlere rağmen ligde sürpriz puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Fenerbahçe, ligde bu akşam Medipol Başakşehir'le kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Erol Bulut için de kader maçı olarak görülen Başakşehir karşılaşması öncesi sarı-lacivertliler, işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu dün Samandıra'da sarı-lacivertli futbolcuları yalnız bırakmadı.