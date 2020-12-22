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'ye dönüyor mu?

Günün öne çıkan iddialarından biri haberiydi... Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Lazio'ya olan Kosovalı yıldız, İtalya'da beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Vedat Muriç Fenerbahçe'ye dönüyor mu?

Günün öne çıkan iddialarından biri haberiydi... Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Lazio'ya olan Kosovalı yıldız, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 5'inde 193 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol sevinci de yaşayamadı. Çizme'de hedefteki isimlerden biri haline gelen dev golcünün Lazio'da mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda Muriç'in menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemiş, teklifleri de değerlendirmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Muriç'in Türkiye'ye dönmek istediği ve Çubuklu'yu giymeye hazır olduğu belirtildi.

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