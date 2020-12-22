Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Son dakika: 'de corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Son dakika haberi: , bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." ifadeleri kullanıldı. Covid-19'a yakalanan futbolcunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 12:28 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 13:18
Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

, bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır.


POZİTİF FUTBOLCU OZAN TUFAN!
Fenerbahçe'de corona virüsü test sonucu pozitif çıkan futbolcunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı. Yıldız orta saha sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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