Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Fenerbahçe, bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır.





POZİTİF FUTBOLCU OZAN TUFAN!

Fenerbahçe'de corona virüsü test sonucu pozitif çıkan futbolcunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı. Yıldız orta saha sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurdu.



