Haberler Fenerbahçe İddiasını ortaya koydu! İşte Fenerbahçe'nin çıkış reçetesi

İddiasını ortaya koydu! İşte 'nin çıkış reçetesi

Teknik Direktörü , üst üste alınan beklenmedik sonuçların ardından takımın çıkış reçetesini belirledi. 3 maçlık galibiyet serisinin olumsuz havayı dağıtacağını belirten Bulut, bunu yapacak güçte olduklarının altını çizdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 12:16
İddiasını ortaya koydu! İşte Fenerbahçe'nin çıkış reçetesi

Son 6 maçta 4 mağlubiyet alarak beklenmedik puan kayıpları yaşayan 'de teknik direktör eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 'nin haberine göre yoğun eleştirilere ve istifa haberlerine kulaklarını tıkayan da takımın çıkış reçetesini belirledi.

HEDEF 3 MAÇLIK SERİ!
Tamamen işine motive olan Erol Hoca, , ve Alanya maçlarında seri hedefi koyarak, "Bu karşılaşmaları kazanıp kayıplarımızı telafi edebiliriz" dedi.

Eksiklerin arkasına sığınmayacaklarını vurgulayan Bulut, "Sahaya 11 kişi çıkacağız ve Fenerbahçe gibi oynadığımız takdirde kazanacak güce sahibiz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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