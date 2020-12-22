İddiasını ortaya koydu! İşte Fenerbahçe'nin çıkış reçetesi

Son 6 maçta 4 mağlubiyet alarak beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Türkiye'nin haberine göre yoğun eleştirilere ve istifa haberlerine kulaklarını tıkayan Erol Bulut da takımın çıkış reçetesini belirledi.

HEDEF 3 MAÇLIK SERİ!

Tamamen işine motive olan Erol Hoca, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında seri hedefi koyarak, "Bu karşılaşmaları kazanıp kayıplarımızı telafi edebiliriz" dedi.

Eksiklerin arkasına sığınmayacaklarını vurgulayan Bulut, "Sahaya 11 kişi çıkacağız ve Fenerbahçe gibi oynadığımız takdirde kazanacak güce sahibiz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.