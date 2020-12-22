Haberler Fenerbahçe Gökhan Gönül: ‘Bu maç bizim için büyük fırsat’

: ‘Bu maç bizim için büyük fırsat’

Tam 4 sezon sonra tekrar 'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan , takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Gökhan Gönül: ‘Bu maç bizim için büyük fırsat’

Tam 4 sezon sonra tekrar 'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan , takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi. maçının önemine değinen tecrübeli futbolcu, "Bu karşılaşma bizim için büyük fırsat. Tekrar toparlanmamız, camianın güvenini tekrar kazanmamız adına bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Taraftarımıza yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğu yaşatmak istiyorsak, mücadeleyi bir an olsun bırakmamalıyız" sözlerini sarfetti.

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