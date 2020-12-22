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'de savunma endişesi! Ocak ayında takviye şart

Yenilenmiş kadrosuyla 'e başlayan 'de savunma tandemi korkutuyor. Bireysel hatalar sonucunda yenilen goller nedeniyle arka arkaya beklenmedik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde ocak ayındaki ara döneminde takviye şart oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 10:45
Fenerbahçe'de savunma endişesi! Ocak ayında takviye şart

'de savunma alarmı verildi. Son haftalarda defans oyuncularının üst üste yaptığı hatalar takımdaki moralleri bozdu. Milliyet'in haberine göre, 'de son 6 haftada 4 kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de istatistikler endişe uyandırıyor. Özellikle savunmadaki sıkıntılar net olarak göze çarpıyor. Marcel Tisserand'ın son 2 maçta 2 penaltı yaptırması ve arka arkaya 3 lig maçında penaltı çalınması ilk öne çıkan rakam oldu.

Bununla beraber son 6 maçta Fenerbahçe tam 13 gol yedi. Bu süreçte sadece Denizlispor deplasmanında kalesini kapatan Fenerbahçe'de o maçta da kaleci Altay penaltı kurtarmıştı. Özellikle son 2 haftada Yeni ve maçlarında 3'er gol yenmesi, derbisinde de rakibin 4 gol atması kötü veriler olarak kabul ediliyor.


TRANSFER ŞART!
6 haftada 13 gol yiyip, 11 gol atan sarı-lacivertliler, eksi 2'lik de bir averaj gördü, 12 puan yitirdi. Savunma hattında istikrarı olmayan Fenerbahçe son 6 haftada Serdar-Tisserand, Lemos-Tisserand, Sadık-Tisserand ve Tisserand-Gustavo tandemlerini kullandı. Ocak ayında stoper etmek isteyen Fenerbahçe'de bu durum artık ihtiyaç halini aldı.

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