Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Tam 2.5 yıl önce Aziz Yıldırım'ı geride bırakıp başkan seçilen Ali Koç önemli hedeflerle yola çıktı.

Takvim'in derlediği haberie göre, camiaya vizyon, başarı ve istikrar sözü veren Koç geride kalan sürede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluklar beklerken başarıya hasret kaldı.

Koç döneminde şu ana kadar 48 transfer yapıldı. Bu isimler için kasadan yaklaşık 1 milyar 350 milyon çıktı. Ancak alınan isimlerin çok büyük kısmı beklentileri karşılayamadı.

İstikrar sözü havada kaldı. Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen Koç sırasıyla Philip Cocu, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar'la da başarısız sonuçlar nedeniyle yolları ayırdı.

Sezon başında göreve getirilen Erol Bulut da şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Yeni bir futbol kültürü inşa edeceği söylenen Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin ömrü de uzun olmadı.