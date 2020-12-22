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'de 'vizyonu' sona erdi!

Vizyon' sloganıyla göreve gelen taraftarları televizyon başında kahreden bir takım yarattı. 'İstikrar' dedi ama 5 teknik adam, 2 sportif direktörle çalıştı. Kadroyu her sezon 'sil baştan' yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 01:17
Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Tam 2.5 yıl önce Aziz Yıldırım'ı geride bırakıp başkan seçilen önemli hedeflerle yola çıktı.

Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Takvim'in derlediği haberie göre, camiaya vizyon, başarı ve istikrar sözü veren Koç geride kalan sürede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. taraftarı, şampiyonluklar beklerken başarıya hasret kaldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Koç döneminde şu ana kadar 48 transfer yapıldı. Bu isimler için kasadan yaklaşık 1 milyar 350 milyon çıktı. Ancak alınan isimlerin çok büyük kısmı beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

İstikrar sözü havada kaldı. Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen Koç sırasıyla Philip Cocu, Ersun Yanal ve Tahir Karapınar'la da başarısız sonuçlar nedeniyle yolları ayırdı.

Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Sezon başında göreve getirilen Erol Bulut da şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Yeni bir futbol kültürü inşa edeceği söylenen Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin ömrü de uzun olmadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç 'vizyonu' sona erdi!

Başkan Koç takımı gençleştirme sözünü de tutamadı. 2.5 yılda altyapıdan hiçbir isim takıma monte edilemezken 35 yaşlarını geride bırakan Papiss Cisse, Gökhan Gönül ve Sosa alındı.

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