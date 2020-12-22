Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 17. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise 9. basamakta bulunuyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 10'unda ise Olympiakos sahadan galip ayrıldı.